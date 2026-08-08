Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ολικό rotation και νίκη για την ΤΣΣΚΑ 1948

Μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός καλείται να προκριθεί απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Οι Βούλγαροι φιλοξενούν το «τριφύλλι» την Τρίτη 11/8. Δείχνοντας να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς για το πρωτάθλημά τους επικράτησαν 3-1 της Λοκομοτίβ Σόφιας σε εκτός έδρας ματς.

Ο Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, μάλιστα, έκανε μαζικό rotation. Αλλάζοντας όλη την ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει κόντρα στο «τριφύλλι», για να δώσει ανάσες στους παίκτες του. Φανερώνοντας παράλληλα, πως ρίχνει το βάρος στο ματς της Τρίτης.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχει τρεις σερί νίκες στο βουλγάρικο πρωτάθλημα και είναι 2η. Φράνκο (53′), Φρέντερικ (73′, 88’) ήταν οι σκόρερ της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948: Μπόζεφ, Γκρίβιτς, Παρκομένκο, Μεναμάρ, Σολτάνι, Βιτάνοφ, Κρεμπς, Μαρτίνες, Τσόνεφ, Φράνκο, Ντιαλό.