Άνοιξε λογαριασμό ο Βιτάλις (Video)

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ έδειξε από νωρίς την ποιότητά του, «ανοίγοντας» το σκορ στο φιλικό της Ένωσης με την Athens Kallithea στην Allwyn Arena.

Στο 18ο λεπτό, ο 24χρονος Ούγγρος υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα, απέφυγε με όμορφη ενέργεια τον αντίπαλο αμυντικό και βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ο Βιτάλις παρέμεινε ψύχραιμος και με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την ΑΕΚ.

Έτσι, ο νεοαποκτηθείς μέσος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ένωσης με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, δείχνοντας από την πρώτη του εμφάνιση ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.