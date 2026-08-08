Στον Λεβαδειακό ο Μοχάμεντ Εντιαγέ

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Εντιαγέ, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου και αποτελεί επένδυση για το μέλλον της ομάδας. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τους Βοιωτούς.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μοχάμεντ Εντιαγέ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Γεννημένος στις 1/5/2007, ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον, έχοντας δοκιμαστεί το προηγούμενο διάστημα από την ομάδα μας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Ο Εντιαγέ έρχεται στον Λεβαδειακό από την ακαδημία Guelwaars FC της Σενεγάλης.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!»