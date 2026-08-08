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Εθνική Κορασίδων: Νίκη επί της Δανίας και πρώτη θέση στον όμιλο του EuroBasket U16

Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 74-65 της Δανίας, έκανε το 2/2 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας στα Ιωάννινα. Στον ημιτελικό η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία.

Εθνική Κορασίδων: Νίκη επί της Δανίας και πρώτη θέση στον όμιλο του EuroBasket U16
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Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων η Εθνική Κορασίδων, καθώς επικράτησε της Δανίας 74-65 και κατέκτησε την κορυφή του 5ου ομίλου του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.

Μία ημέρα μετά την εμφατική νίκη επί της Ιρλανδίας με 78-36, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Κατερίνας Ανδρεοπούλου έκανε το 2/2 στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας ακόμη μία σταθερή εμφάνιση.

Η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο του αγώνα από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε. Με σημαντικό όπλο την κυριαρχία στα ριμπάουντ, αλλά και την εξαιρετική πίεση στην μπάλα που οδήγησε σε αρκετά κλεψίματα, έφτασε στη νίκη χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Κορυφαία για την Εθνική ήταν η Λίσα Ιτόγια, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης η Αριάδνη Βλάχου με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, η Μαριάνθη Τουλούπη με 11 πόντους και 4 ασίστ και η Μπανκέλα Μπεκίρι με 10 πόντους και 4 ασίστ.

Πλέον, η Εθνική Κορασίδων στρέφει την προσοχή της στον ημιτελικό της Δευτέρας (10/08), όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-31, 51-46, 74-65.

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