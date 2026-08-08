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Άρης - Πανσερραϊκός 2-2: Επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν την ισοπαλία στο 90’ οι «κίτρινοι»

Ο Άρης επέστρεψε από το 2-0, με τον Γιαννιώτα να ισοφαρίζει στο 90’ και να διαμορφώνει το τελικό 2-2 απέναντι στον Πανσερραϊκό σε φιλικό προετοιμασίας.

Άρης - Πανσερραϊκός 2-2: Επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν την ισοπαλία στο 90’ οι «κίτρινοι»
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Ο Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Τεϊσέιρα κέρδισε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Μάικιτς και ο Γιάννης Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει και είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 7’, όταν ο Δώνης εκτέλεσε από πλάγια θέση, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 17’ ο Πανσερραϊκός άγγιξε και το δεύτερο γκολ, με τον νεοαποκτηθέντα Μπασίρου να εξαπολύει δυνατό συρτό σουτ, το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι.

Τελικά, οι Σερραίοι κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους πριν από την ανάπαυλα. Μετά από πίεση, ο Άρης έχασε την κατοχή, ο Τεϊσέιρα βρήκε ιδανικά τον Βερνάδο και εκείνος βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0.

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να μειώσει στο 51’. Ο Αλφαρέλα έπιασε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ και νίκησε τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού για το 2-1.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν, προσπαθώντας να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, ενώ ο Άρης αύξησε την πίεσή του. Οι «κίτρινοι» δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, όμως δεν κατάφεραν να βρουν άμεσα το γκολ της ισοφάρισης.

Η πίεση, ωστόσο, απέφερε καρπούς λίγο πριν από το τέλος. Στο 90ό λεπτό, ο Καντεβέρε πάσαρε στον Γιαννιώτα, ο οποίος απέφυγε τον Σακαλίδη και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

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