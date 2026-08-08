ΑΕΚ: Τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη και του Κώστα Λιάκκα στο φιλικό με την Athens Kallithea

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα διεξήχθη το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας της ΑΕΚ, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Η αναμέτρηση με την Athens Kallithea στην Allwyn Arena ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, καθώς συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον θάνατό του, αλλά και στον Κώστα Λιάκκα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην καθημερινότητα της Ένωσης.

Από την άφιξη των φιλάθλων στο γήπεδο, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ στα μάτριξ της Allwyn Arena εμφανιζόταν η μορφή του Μιχάλη Κατσούρη, με τον κόσμο της ΑΕΚ να συμμετέχει στην ημέρα μνήμης.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Θύρα 21, όπου κατατέθηκαν λουλούδια στη μνήμη των δύο ανδρών.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη τιμής και σεβασμού.

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