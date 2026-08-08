ΠΑΟΚ: Επιτυχημένη η επέμβαση του Γιάννη Σαρρή

Ο Γιάννης Σαρρής τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε στην απαραίτητη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης χιαστού, ξεκινώντας πλέον τον δρόμο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του 19χρονου μέσου και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Ο Γιάννης Σαρρής υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Από εδώ και πέρα ξεκινά ο δρόμος της αποθεραπείας. Γιάννη, σου ευχόμαστε δύναμη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα.

Σε περιμένουμε!».