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ΠΑΟΚ: Άτυχη στιγμή για τον Σαρρή στο φιλικό κόντρα στη Βέστερλο

Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο νεαρός αμυντικός.

ΠΑΟΚ: Άτυχη στιγμή για τον Σαρρή στο φιλικό κόντρα στη Βέστερλο
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Ανησυχία προκλήθηκε στον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης με τη Βέστερλο, όταν ο 19χρονος Γιάννης Σαρρής τραυματίστηκε έπειτα από δυνατή σύγκρουση γόνατο με γόνατο με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Ο νεαρός αμυντικός έμεινε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου του Βορρά» να εισέρχεται άμεσα στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Παρά τις προσπάθειες να συνεχίσει, ο Σαρρής δεν μπόρεσε να παραμείνει στο παιχνίδι και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον Αλέσιο Λίσι να προχωρά σε αναγκαστική αλλαγή. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Θυμιάνης.

Πλέον, στις τάξεις του ΠΑΟΚ υπάρχει αναμονή για την εκτίμηση της κατάστασής του και το μέγεθος του τραυματισμού του.

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