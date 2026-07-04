Παναθηναϊκός: Το μήνυμα για την επέτειο του έπους του Euro 2004 (pic)

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 4 Ιουλίου 2004, η Εθνική Ελλάδας συγκλόνισε την Ευρώπη, επικρατώντας με 1-0 της Πορτογαλίας στον τελικό του Euro και κατακτώντας το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας της.

Στον άθλο της ομάδας του Ότο Ρεχάγκελ, καθοριστική ήταν η συμβολή των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της «γαλανόλευκης» και πρωταγωνίστησαν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» διεθνείς έδωσαν ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα σε κάθε γραμμή του γηπέδου, αποτελώντας βασικά στελέχη της ομάδας που κατάφερε να λυγίσει διαδοχικά κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις και να ολοκληρώσει ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά θαύματα όλων των εποχών.

Η κατάκτηση του Euro 2004 παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με εκείνη τη γενιά να χαρίζει στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν και να εμπνέει κάθε επόμενη γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Για πάντα χρυσοί. 22 χρόνια από εκείνη τη μαγική νύχτα στην Λισαβόνα. 22 χρόνια ιστορίας, υπερηφάνειας και δόξας».