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Παναθηναϊκός: Με Καμαρά και Αντίνο βασικούς κόντρα στον Άγιαξ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με τον Άγιαξ

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με Καμαρά και Αντίνο βασικούς κόντρα στον Άγιαξ
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Ο Παναθηναϊκός δίνει σε λίγη ώρα το δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τον Άγιαξ στο Έρμελο, σε μια αναμέτρηση που ξυπνάει μνήμες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές των δύο συλλόγων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να βγάλει ακόμη πιο χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του όσο και για την πρόοδο όσων δουλεύονται καθημερινά στις προπονήσεις.

Ο Δανός τεχνικός παρατάσσει το «τριφύλλι» σήμερα με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Ίνγκασον στα στόπερ. Δίδυμο στα χαφ ξεκινούν οι Τσέριν και ο Καμαρά, με τον Γιάγκουσιτς σε ρόλο «10». Στα «φτερά» βρίσκονται οι Ζαρουρί και Αντίνο, με τον Τετέι στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

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