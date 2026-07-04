Λίσι: «Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό» - Η ατάκα για Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με θετικά αποτελέσματα στα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, σημειώνοντας δύο άνετες νίκες με τέσσερα γκολ ενεργητικό, ωστόσο ο Αλέσιο Λίσι ξεκαθάρισε πως η ομάδα έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά της μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Ο Ιταλός τεχνικός, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το φιλικό απέναντι στη Βέστερλο, στάθηκε στην πρόοδο που παρουσιάζει ο «Δικέφαλος», επισημαίνοντας παράλληλα πως απαιτείται περαιτέρω δουλειά ώστε η ομάδα να αποκτήσει την αγωνιστική ταυτότητα που επιδιώκει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μεταγραφικό πλάνο του συλλόγου, τονίζοντας την ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, προκειμένου το ρόστερ να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες λύσεις ενόψει των απαιτήσεων της νέας σεζόν.

Ο Λίσι δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το ταλέντο και τις δυνατότητες του νεαρού μεσοεπιθετικού, τον οποίο θεωρεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη φετινή προσπάθεια του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι

Για τον αγώνα: «Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η κατάσταση της ομάδας».

Για τον Κωνσταντέλια: «Είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος».

Για τις σημειώσεις που κρατάει: «Είναι επειδή ξεχνάω πράγματα. Λόγω της πίεσης του αγώνα. Μετά το cooling break, νομίζω κάνουμε καλύτερα πράγματα και βελτιωνόμαστε με τη μπάλα. Διορθώνουμε πράγματα».

Για τις μεταγραφές: «Το κλαμπ, ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή. Δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά».