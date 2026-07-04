Ο Ομπράντοβιτς μίλησε για Σλούκα, Ναν και Χουάντσο - Τι είπε για Μπατίστ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζει τη φιλοσοφία. Παράλληλα, μίλησε και για τις επαφές που είχε με παίκτες του Παναθηναϊκού και την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ.

Όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:

Για την παρουσίαση και τον κόσμο που έδωσε το παρών:

«Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Ότι θα έρχονταν τόσοι άνθρωποι. Με αγαπούν προφανώς. Είναι καλό να μιλάμε για το παρελθόν, αλλά είναι σημαντικό το μέλλον».

Για την εμπιστοσύνη και την υπομονή που χρειάζεται στον Παναθηναϊκό:

«Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε ομάδα. Στην Ευρωλίγκα ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη σε εμένα. Είναι μία πραγματικά νέα ευκαιρία για εμένα, για την καριέρα μου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω εδώ. Έχω βρει πολλούς ανθρώπους που έχω συνεργαστεί εδώ. Τους εξηγώ και τα παλιά και τα νέα δεδομένα. Χρειάζεται υπομονή».

Για την επικείμενη επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στους «πράσινους», στο τεχνικό τιμ του:

«Ναι, μου είπαν ναι. Μίλησα μαζί του. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Το πιστεύω πολύ. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος».

Για την φιλοσοφία του σε παίκτες αστέρες:

«Σε οποιαδήποτε ομάδα, το πρώτο πράγμα είναι να περάσεις τη φιλοσοφία σου, στους παίκτες. Έχεις συναντήσεις μαζί τους, για να καταλάβουν όλοι. Μου αρέσει να μιλάω με τους παίκτες. Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας (σ.σ. Σλούκας) είναι διακοπές στη Χαλκιδική. Θέλω να μιλήσω με τον Ναν. Με τον Χουάντσο. Να έχω γενικά με όλους επαφές σιγά-σιγά».

Για τις φήμες ότι φεύγουν για άλλες ομάδες οι Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ:

«Τώρα είναι καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι φήμες. Κάτι πρέπει να γράψουν υποθέτω».

Για το πώς έγινε η επιστροφή του, στον Παναθηναϊκό:

«Ξέρω ότι είμαι πάντα σοβαρός σε αυτά τα θέματα. Ήρθα στην ομάδα που αγαπώ πολύ. Ήρθα εδώ. Μίλησα με τον Δημήτρη (σ.σ. Γιαννακόπουλο). Καταλάβαμε ο ένας τον άλλο. Ήταν εύκολη απόφαση. Έχω μεγαλύτερη φωτιά μέσα μου, για να κάνω αυτή τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».

Για τις προσθήκες των Μπράνκου Μπαντιό και Μουστάφα Φαλ, που θα δώσουν λύσεις και στην άμυνα:

«Προφανώς θα έχουμε κάποιους νέους παίκτες. Στην ομάδα υπάρχουν παίκτες με ποιότητα. Να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα με σκληρή δουλειά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα».

Για τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ελλάδα:

«Καταλαβαίνω αυτή την ατμόσφαιρα. Από τη μεριά μου, θα προσπαθήσω να εστιάσω στο μπάσκετ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να περάσω στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Όλοι ξέρουν τον χαρακτήρα μου. Είναι παιχνίδια που πρέπει να τα ζούμε και να τα χαιρόμαστε».

Για την ενδεχόμενη επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του:

«Θα είμαι πολύ χαρούμενος. Όχι για να παίξει, αλλά ποιος ξέρει; (σ.σ. γελάει)».

Για την επικείμενη άνοδο των Άρη, ΠΑΟΚ και τον ανταγωνισμό:

«Το θεωρώ εξαιρετικό. Η πόλη της Θεσσαλονίκης ξέρουμε τι σημαίνει για το μπάσκετ. Πρέπει να σέβεσαι όλους. Θα έχουμε δυνατό ανταγωνισμό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι καλό για το μπάσκετ. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό είναι καλό για το μπάσκετ».

Για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Θα έχω χρόνο να δώσω μήνυμα προς τον κόσμο».