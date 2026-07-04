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Ομπράντοβιτς για Μπόνγκα: «Μπορεί, μακάρι...»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τον Μπόνγκα.

Ομπράντοβιτς για Μπόνγκα: «Μπορεί, μακάρι...»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και, σε δηλώσεις που παραχώρησε στη Nova, αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων– και στο όνομα του Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος.

Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που συνδέουν τον Γερμανό φόργουορντ με τον Παναθηναϊκό και, με χαμόγελο, άφησε να εννοηθεί πως θα ήθελε να τον δει να φορά τα «πράσινα».

«Ποιος ξέρει; Μπορεί να δω εδώ και τον Μπόνγκα κάποια μέρα, μακάρι», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «Ζοτς», η οποία μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του 25χρονου φόργουορντ παραμένει ανοιχτή, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Παρτίζαν, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν έχει ενεργοποιηθεί από καμία ομάδα.

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