Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Μαρόκο

Καναδάς και Μαρόκο τίθενται αντιμέτωποι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 σήμερα Σάββατο (4/7, 20:00) στο «NRG Stadium» του Χιούστον.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό - Τζόνστον, Μπομπίτο, Nτε Φουζερόλ, Λαριέα, Σιγκούρ - Μπιουκάναν, Εουστάκιο, Αχμέντ - Ντέιβιντ, Ολουβασέγι.

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού - Χακίμι, Ντιόπ, Χαλχάλ, Μαζραουΐ - Μπουαντί, Ελ Αϊναουΐ - Μπραχίμ Ντίαζ, Ουναΐ, Ελ Χανούς - Σαϊμπάρι.