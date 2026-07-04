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Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Μαρόκο

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Μαρόκο
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Καναδάς και Μαρόκο τίθενται αντιμέτωποι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 σήμερα Σάββατο (4/7, 20:00) στο «NRG Stadium» του Χιούστον.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό - Τζόνστον, Μπομπίτο, Nτε Φουζερόλ, Λαριέα, Σιγκούρ - Μπιουκάναν, Εουστάκιο, Αχμέντ - Ντέιβιντ, Ολουβασέγι.

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού - Χακίμι, Ντιόπ, Χαλχάλ, Μαζραουΐ - Μπουαντί, Ελ Αϊναουΐ - Μπραχίμ Ντίαζ, Ουναΐ, Ελ Χανούς - Σαϊμπάρι.

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