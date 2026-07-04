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«Ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς»

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Σάντεφιορντ για τον Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς, όπως αναφέρει η «Expressen».

«Ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς»
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Ο Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς βρίσκεται μία ανάσα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής «Expressen», η οποία αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα καταβάλει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του νεαρού στόπερ, με το ποσό να μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 6 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται, μάλιστα, για ποσό-ρεκόρ στην ιστορία της νορβηγικής Σάντεφιορντ.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Σμαΐλοβιτς αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 22χρονος αμυντικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Σάντεφιορντ, καταγράφοντας 39 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις μέσα σε διάστημα 15 μηνών, ανεβάζοντας σημαντικά τη χρηματιστηριακή του αξία.

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