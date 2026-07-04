Δόξα Λευκάδας: Ανακοινώθηκε ο Νίκος Αρσενόπουλος

Η Δόξα Λευκάδας συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν που θα αγωνίζεται στη Stoiximan GBL, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νίκου Αρσενόπουλου.

Την περασμένη σεζόν ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ (1,96 μ.) φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, στις οποίες είχε κατά μέσο όρο 4,6 πόντους ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Αρσενοπούλου, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Νίκος Αρσενοπούλος (1,96 μ., 19/05/2000) αγωνίζεται στις θέσεις των guard και προέρχεται από την ΑΕΚ. Ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Ηλυσιακό και την Ακαδημία Αθηνών (BAC), ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει τις φανέλες των Ψυχικού, Ολυμπιακού Β’, Κολοσσού Ρόδου, Ιωνικού Νικαίας, ΠΑΟΚ, CD Póvoa Πορτογαλίας και ΑΕΚ.

Παράλληλα, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας!

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Νίκο Αρσενοπούλο και του εύχεται μία υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά!».