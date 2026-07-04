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Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Ολιγόλεπτη διακοπή στο ξεκίνημα του αγώνα

Ολιγόλεπτη διακοπή στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, εξαιτίας καπνογόνων.

Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Ολιγόλεπτη διακοπή στο ξεκίνημα του αγώνα
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Ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά του φιλικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άγιαξ. Οι φίλοι του «Αίαντα» άναψαν καπνογόνα στις εξέδρες, δημιουργώντας περιορισμένη ορατότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση περίπου στο 1ο λεπτό, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να σταματήσουν το παιχνίδι μέχρι να διαλυθεί ο καπνός. Η αναμέτρηση ξεκίνησε εκ νέου στο 3ο λεπτό, με το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν ανοιχτό να συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση της ορατότητας.

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