Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Ολιγόλεπτη διακοπή στο ξεκίνημα του αγώνα

Ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά του φιλικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άγιαξ. Οι φίλοι του «Αίαντα» άναψαν καπνογόνα στις εξέδρες, δημιουργώντας περιορισμένη ορατότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση περίπου στο 1ο λεπτό, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να σταματήσουν το παιχνίδι μέχρι να διαλυθεί ο καπνός. Η αναμέτρηση ξεκίνησε εκ νέου στο 3ο λεπτό, με το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν ανοιχτό να συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση της ορατότητας.