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Παναθηναϊκός: Καμία ανησυχία με Καλάμπρια - Προληπτική η αλλαγή του

Καθησυχαστικά νέα για τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Καμία ανησυχία με Καλάμπρια - Προληπτική η αλλαγή του
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Αναγκαστική ήταν η αποχώρηση του Ντάβιντε Καλάμπρια από το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ, με τον Ιταλό ακραίο αμυντικό να περνά εκτός αγωνιστικού χώρου μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η αλλαγή του, πάντως, δεν οφειλόταν σε τραυματισμό. Ο έμπειρος δεξιός μπακ ένιωσε έντονες στομαχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του αγώνα, με το τεχνικό επιτελείο να αποφασίζει την προληπτική αντικατάστασή του, ώστε να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει το φιλικό απέναντι στον «Αίαντα» χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις καθησυχάζουν τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», καθώς δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιον μυϊκό ή άλλο τραυματισμό του Καλάμπρια, με την αλλαγή να γίνεται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

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