Άγιαξ - Παναθηναϊκός 1-3: Έβγαλε ποιότητα, ένταση και ουσία το «τριφύλλι» του Νίστρουπ (vids)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε για ακόμα ένα φιλικό εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο, επικρατώντας του Άγιαξ με 3-1 στο τελευταίο του παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους.

Το «τριφύλλι» για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έβγαλε ένταση, ενώ στα δύο πρώτα τέρματα είχε τρομερούς αυτοματισμούς. Παράλληλα κάθε φορά που πίεζε ο «Αίαντας» οι «πράσινοι» είχαν τον τρόπο για να... σπάσουν το press.

Το σκορ άνοιξε στο 15' ο Τετέι με ένα εξαιρετικό γκολ, με τον Ζαρουρί στο 30' έπειτα από υποδειγματική αντεπίθεση να διπλασιάζει τα τέρματα της ελληνικής ομάδας. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο σκορ με τον Κοναντού στο 43', με τον Ταμπόρδα να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 73' με ωραία κεφαλιά.

Επόμενο φιλικό για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 11 Ιουλίου κόντρα στη Γκρασχόπερς (21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

«Μαγικός» Παναθηναϊκός στο πρώτο μισάωρο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι στον Άγιαξ, ασκώντας πίεση ψηλά από τα πρώτα λεπτά και δυσκολεύοντας σημαντικά την ανάπτυξη των Ολλανδών. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για το «τριφύλλι» ήρθε στο 6ο λεπτό, όταν ο Ζαρουρί γύρισε ιδανικά την μπάλα προς τον Αντίνο, όμως ο τελευταίος δεν κατάφερε να βρει στόχο, στέλνοντας το πλασέ του ελάχιστα άουτ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 10' άγγιξαν ξανά το γκολ. Ο Καλάμπρια πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Αντίνο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά η τελική του προσπάθεια πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας ακόμη μία σημαντική ευκαιρία.

Η υπεροχή της ομάδας του Νίστρουπ απέδωσε καρπούς στο 15ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Τσάπρα να τροφοδοτεί κάθετα τον Τετέι, ο οποίος έκανε εξαιρετική κούρσα και με ψύχραιμο συρτό πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα του Άγιαξ για το 1-0. Το «τριφύλλι» συνέχισε να παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε κοντά και σε δεύτερο τέρμα, όταν ο Τετέι δεν κατάφερε να περάσει τον αντίπαλο γκολκίπερ σε τετ α τετ.

Ο Νίστρουπ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στον πάγκο, δίνοντας συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι μέχρι εκείνο το σημείο είχαν περιορίσει πλήρως τον Άγιαξ, «σπάζοντας» με υπομονή και σωστές μεταβιβάσεις την πίεση των Ολλανδών και αναπτυσσόμενοι με εξαιρετικό τρόπο.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε ξανά στο 30ό λεπτό με ένα πραγματικά εντυπωσιακό γκολ. Οι «πράσινοι» έκρυψαν την μπάλα με άψογη κυκλοφορία, ο Γιάγκουσιτς συνεργάστηκε με τον Ίνγκασον, ο Ισλανδός ανταπέδωσε με έξυπνο τακουνάκι και ο Κροάτης βρήκε τον αμαρκάριστο Ζαρουρί, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 2-0.

Ο Άγιαξ κατέγραψε την πρώτη του τελική προσπάθεια στο 32', όταν ο Νας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ που πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Πένια.

Οι Ολλανδοί άρχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους και στο 39' δημιούργησαν την πρώτη πραγματικά αξιόλογη ευκαιρία τους. Ο Μπέργκχαους συνδυάστηκε όμορφα με συμπαίκτη του με διαδοχικά τακουνάκια και επιχείρησε διαγώνιο σουτ, όμως ο Πένια μπλόκαρε σταθερά.

Η πίεση του Άγιαξ απέφερε αποτέλεσμα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 43ο λεπτό, μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ο Κοναντού πήδηξε ψηλότερα από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και με δυνατή κεφαλιά μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο ίδιος παίκτης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, όμως το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια.

Βρήκε και τρίτο γκολ το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με την ίδια ένταση και συγκέντρωση, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και βρίσκοντας με συνέπεια λύσεις απέναντι στο πρέσινγκ του Άγιαξ. Οι «πράσινοι» κυκλοφορούσαν σωστά την μπάλα, έσπαγαν με ευκολία την πίεση των Ολλανδών και δεν επέτρεπαν στους γηπεδούχους να αποκτήσουν ρυθμό.

Η πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου μέρους ήρθε στο 53ο λεπτό, όταν ο Τετέι έκλεψε την μπάλα έπειτα από ακόμη ένα αποτελεσματικό πρέσινγκ του Παναθηναϊκού, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε σε αμυντικό. Η ομάδα του Νίστρουπ εξακολουθούσε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, με τον Γιάγκουσιτς να δοκιμάζει στο 59' ένα μακρινό φάουλ που πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια.

Η καλύτερη στιγμή μέχρι εκείνο το σημείο καταγράφηκε στο 66ο λεπτό. Ο Κοντούρης έκλεψε εξαιρετικά την μπάλα ψηλά, αυτή έφτασε στον Ραστόντερ, ο οποίος από τη μικρή περιοχή επιχείρησε πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας του Άγιαξ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, απομακρύνοντας σε κόρνερ και κρατώντας προσωρινά ζωντανή την ομάδα του.

Η ανωτερότητα του «τριφυλλιού», ωστόσο, επιβραβεύτηκε λίγα λεπτά αργότερα. Στο 73', ύστερα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Μπινιάρης έβγαλε ιδανική σέντρα από τα αριστερά και ο Ταμπόρδα πήρε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-1 και βάζοντας γερά θεμέλια νίκης για τον Παναθηναϊκό.

Ο Άγιαξ επιχείρησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και στο 83' δημιούργησε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα, όταν ο Καρίσο εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα των «πράσινων», αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Ολλανδοί έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ, με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής να σταματά στο δοκάρι, παρά τη σωστή αντίδραση του Κότσαρη.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του στα τελευταία λεπτά και υπερασπίστηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμά του, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Άγιαξ.

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 1-3

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο α' μέρος: Πένια, Καλάμπρια (13’ Τσάπρας), Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο β' μέρος: Κότσαρης, Τσάπρας, Κάτρης, Τουμπά (78' Λάβδας), Κυριακόπουλος (71' Μπινιάρης), Τσιριβέγια, Καμαρά (62' Σιώπης), Κοντούρης, Αντίνο (62' Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (62' Παντελίδης), Τετέι (62' Ραστόντερ).