Χατζηδιάκος: «Είμαι Έλληνας και παίζω καιρό στο εξωτερικό, κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από Ελλάδα»

Στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου, μετά το δημοσίευμα της δανέζικης ιστοσελίδας Bold, το οποίο έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και τον ΠΑΟΚ σχετικά με την παραχώρηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Όσα δήλωσε ο Χατζηδιάκος:

Για το αν έχει συζητήσει με τη διοίκηση ή τον προπονητή Μπο Χένρικσεν μετά τις πληροφορίες για επαφές με τον ΠΑΟΚ:

«Στην πραγματικότητα δεν είχα συζητήσεις με τον Μπο ή τον σύλλογο. Απλώς προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου στην προπόνηση και να αναλαμβάνω τον ηγετικό ρόλο. Ο Μπο έχει πει ότι του αρέσει όταν επικοινωνώ στο γήπεδο, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω. Ίσως δεν με θέλουν, ίσως με θέλουν. Δεν ξέρω. Αλλά ό,τι και να γίνει, δίνω πάντα το 110 τοις εκατό».

Για τις φήμες από την πατρίδα του και το ενδιαφέρον ελληνικών συλλόγων:

«Στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα. Είμαι Έλληνας και παίζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από την Ελλάδα. Οι σύλλογοι φυσικά μιλούν με τον ατζέντη σου σε συνεχή βάση και τέτοια πράγματα, αλλά το τι θα συμβεί τελικά εξαρτάται από εκείνους».

Αν παραμένει προσηλωμένος στην Κοπεγχάγη:

«Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά έχω συμβόλαιο με την Κοπεγχάγης για άλλα δύο χρόνια. Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκομαι στον σύλλογο, θέλω να δίνω ό,τι έχω».

Αν η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του, θα επέλεγε να παραμείνει στη Δανία και τη νέα σεζόν:

«Φυσικά. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον οποίο έχω αγωνιστεί. Οι οπαδοί, το λογότυπο, η φανέλα, η πόλη… Τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο είναι υπέροχα. Παρόλο που είχαμε μια κακή σεζόν, αυτό δεν αλλάζει το πόσο φανταστικό πιστεύω ότι είναι να εκπροσωπείς την FCK. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πού βρίσκομαι».