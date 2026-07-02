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ΠΑΟΚ: Φουλάρει για Χατζηδιάκο - «Επαφές με την Κοπεγχάγη για τη μεταγραφή»

Δημοσίευμα από τη Δανία επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπεγχάγη και τις επαφές με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή.

ΠΑΟΚ: Φουλάρει για Χατζηδιάκο - «Επαφές με την Κοπεγχάγη για τη μεταγραφή»
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Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο... φουλ τις μεταγραφικές του «μηχανές» προκειμένου να ολοκληρώσει μία ακόμα κίνηση για τη νέα σεζόν.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος αποτελεί τον μεγάλο στόχο για το κέντρο της άμυνας και ήδη έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον διεθνή άσο. Μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη ενημερωθεί από τον Αλέσιο Λίσι για το πλάνο της ομάδας και βλέπει πολύ θετικά το πρότζεκτ.

Πλέον, απομένει και η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κοπεγχάγη, στην οποία ανήκει ο παίκτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bold», οι δύο σύλλογοι διαπραγματεύονται τη μεταγραφή και έχουν κάνει πρόοδο, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει ακόμα σε οριστική συμφωνία.

Η ομάδα της Δανίας ζητά ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει και όλα δείχνουν πως σύντομα οι δύο πλευρές θα δώσουν τα χέρια.

Ο Χατζηδιάκος συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Κοπεγχάγης στην Αυστρία, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Με την ομάδα της Δανίας, την περασμένη σεζόν, μέτρησε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τις 37 ως βασικός, ενώ βρίσκεται σταθερά και στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας.

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