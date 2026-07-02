Άρης: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Γιαννιώτας

Κάτοικος Θεσσαλονίκης για ακόμη έναν χρόνο θα παραμείνει ο Γιάννης Γιαννιώτας, με τον Άρη να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον 33χρονο εξτρέμ.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιαννιώτας κατέγραψε συνολικά 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Γιαννιώτα.

Ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός (γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1993 στο Νεοχώρι Χαλκιδικής) υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είχε 28 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά UEFA Conference League).

«Εδώ είναι το σπίτι μου»

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Γιάννης Γιαννιώτας, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον ΑΡΗ για έναν ακόμη χρόνο. Εδώ είναι το σπίτι μου κι εδώ θέλω να κρεμάσω τη φανέλα μου.

Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσει η προετοιμασία. Γνωρίζω καλά ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας τη νέα σεζόν.

Η περσινή χρονιά μάς άφησε μια πικρή ανάμνηση και πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επανορθώσουμε στο νέο πρωτάθλημα.

Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Να μας στηρίξει ο κόσμος, όπως κάνει πάντα και θα τον ανταμείψουμε».