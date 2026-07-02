· Ολλανδία

Ολλανδία: Φαβορί για αντι-Κούμαν ο Σλοτ

Στα φαβορί για τον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας βρίσκεται ο Άρνε Σλοτ, μετά την παραίτηση του Ρόναλντ Κούμαν από την τεχνική ηγεσία των «Οράνιε». 

Ολλανδία: Φαβορί για αντι-Κούμαν ο Σλοτ
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, καθώς ο αποκλεισμός-σοκ από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη διαδικασία των πέναλτι, έφερε το τέλος της εποχής Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο. Ο έμπειρος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του, κλείνοντας έτσι τον κύκλο του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας δεν χάνει χρόνο και έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα, με στόχο να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης που θα καθοδηγήσει την ομάδα στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία αλλά και τον έγκριτο δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, το μεγάλο φαβορί για τη θέση είναι ο Άρνε Σλοτ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη Λίβερπουλ.

Το όνομα του Σλοτ, πάντως, δεν είναι το μοναδικό που εξετάζεται σοβαρά. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η περίπτωση του Έρικ τεν Χαχ, ο οποίος από τα μέσα της περασμένης σεζόν εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή στην Τβέντε και διατηρεί εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του.

Οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο το συντομότερο δυνατό, ώστε ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής να πιάσει αμέσως δουλειά και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ανασύνταξη των «Οράνιε».

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