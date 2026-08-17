ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Παυλίδης: Χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά με τη Μπενφίκα (vids)
Απίστευτα πράγματα από τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον διεθνή στράικερ να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά κόντρα στην Κάζα Πία.
Με τις... μπάντες έχει εκκινήσει τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο Έλληνας στράικερ σκοράρει κατά ριπάς και στο παιχνίδι κόντρα στην Κάζα Πία απέδειξε για ακόμη μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά.
Ναι καλά διαβάσατε. Σε 420 δευτερόλεπτα ο 27χρονος τίναξε τρεις φορές τα δίχτυα των αντιπάλων, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «Aετών της Λισαβόνας».
Θυμίζουμε πως ο Παυλίδης είχε δώσει και την ασίστ για το 2-0 του Ράφα Σίλβα.
Δείτε και τα τρία γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη κόντρα στην Κάζα Πία: