ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Παυλίδης: Χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά με τη Μπενφίκα (vids)

Με τις... μπάντες έχει εκκινήσει τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας στράικερ σκοράρει κατά ριπάς και στο παιχνίδι κόντρα στην Κάζα Πία απέδειξε για ακόμη μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά.

Ναι καλά διαβάσατε. Σε 420 δευτερόλεπτα ο 27χρονος τίναξε τρεις φορές τα δίχτυα των αντιπάλων, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «Aετών της Λισαβόνας».

Θυμίζουμε πως ο Παυλίδης είχε δώσει και την ασίστ για το 2-0 του Ράφα Σίλβα.

Δείτε και τα τρία γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη κόντρα στην Κάζα Πία: