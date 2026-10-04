Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα με freddo espresso και Αργυρό

Με άρωμα Ελλάδας η ανακοίνωση της απόκτησης του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στον σύλλογο της Αυστραλίας 

Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα με freddo espresso και Αργυρό
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Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης συνεχίζει ακάθεκτος στα 36 του και ετοιμάζεται για το 11ο διαφορετικό σταθμό της καριέρας του , αυτή τη φορά με τη φανέλα της Σάουθ Μέλμπουρν στην Αυστραλία.

Οι Αυστραλοί βρήκαν έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο να παρουσιάσουν στο κοινό το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα, με τον άλλοτε εξτρέμ του Παναθηναϊκού να εμφανίζεται στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media με freddo espresso και τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Ελπίδα» θέλοντας να αναδείξει τις Ελληνικές ρίζες του Νεοζηλανδού.

Παράλληλα και η Σάουθ Μέλμπουρν έχει επίσης Ελληνικές ρίζες, αφού από το 1959 που ιδρύθηκε παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, με το προσωνύμιο «Hellas» να τη συνοδεύει ανά τα χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

Για τον Μπαρμπαρούση, η νέα μεταγραφή αποτελεί τον 11ο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τους Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς.

Πρόκειται, παράλληλα, για έναν από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα A-League με τις Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, Μέλμπουρν Βίκτορι και Σίδνεϊ FC.

Ο Μπαρμπαρούση τη σεζόν 2012/13 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ως δανεικός από την Αλάνια Βλαντικαφκάζ, καταγράφοντας 15 επίσημες συμμετοχές, 11 στο πρωτάθλημα και τέσσερις στο Κύπελλο.

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