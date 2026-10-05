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Εθνική Ελλάδας: Πού θα δώσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στο Nations League

Αλλάζει έδρα η Εθνική μας ομάδα για την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση με την Σερβία στο Nations League 

Εθνική Ελλάδας: Πού θα δώσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στο Nations League
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Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να κρατήσει για δεύτερη φορά το μηδέν απέναντι στη Γερμανία και μετά το 0-1 στο Άουγκσμπουργκ και το ιστορικό διπλό, στην Τούμπα πήρε ακόμα έναν πολύτιμο βαθμό (0-0), και βρίσκεται μαζί με την Ολλανδία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και κρατά στα χέρια της την πρόκριση στους «8» του Nations League.

Πλέον, απομένουν τον Νοέμβριο δύο αναμετρήσεις για να ολοκληρωθεί η League Phase του Nations League. Η Εθνική μας ταξιδεύει αρχικά στην Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου, ενώ επιστρέφει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Σερβία την τελευταία αγωνιστική.

Σε αυτό το παράθυρο των Εθνικών η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αγωνίστηκε στο γήπεδο της Τούμπας, ωστόσο την τελευταία αγωνιστική στις 16 Νοεμβρίου θα υποδεχτεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στις 21:45.

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