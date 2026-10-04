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Ανδρούτσος: «Να δίνω πάντα το 200% - Ανήκουμε στην ελίτ της Ευρώπης»

«Αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δε πρέπει να φοβηθούμε κάποιον αντίπαλο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Ανδρούτσος 

Ανδρούτσος: «Να δίνω πάντα το 200% - Ανήκουμε στην ελίτ της Ευρώπης»
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Καταιγιστικός ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Θανάσης Ανδρούτσος ο οποίος πέρασε στην αναμέτρηση με τη Γερμανία ως αλλαγή και με την ενέργειά του έδωσε νέα πνοή στη μεσαία γραμμή της Εθνικής και συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτιωμένη μας εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Μιλώντας μετά τον αγώνα μίλησε για την πίστη που επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής στην ικανότητά τους, τονίζοντας πως η ομάδα με την εικόνα της σε αυτές τις τέσσερις αναμετρήσεις του Nations League έδειξε πως «ανήκει στην Ευρωπαϊκή ελίτ».

Για τη δική του συνεισφορά: «Όποτε παίζω, είτε βασικός είτε ως αλλαγή κοιτάζω να δίνω το 200% για να βοηθήσω την ομάδα για τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο που έρχεται να μας δει».

Για το αν πίστευε πως θα ήμασταν πρώτοι και αήττητοι μετά τους 4 αγώνες: «Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο αλλά από το πρώτο παιχνίδι καταλάβαμε πως αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δε πρέπει να φοβηθούμε κάποιον αντίπαλο. Μαθηματικά είμαστε σίγουρα 3οι και ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, όμως κοιτάμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω»

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