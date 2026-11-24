Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Λούις-Πότερ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του. Καθοριστική αποδείχθηκε και η αποβολή του Ταρκόφσκι στο πρώτο ημίχρονο, που άφησε την Έβερτον με δέκα παίκτες.

Η αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία για τον Ντέιβιντ Μόγιες, καθώς ο 63χρονος Σκωτσέζος συμπλήρωσε 593 παιχνίδια στον πάγκο της Έβερτον, ξεπερνώντας τον Χάρι Κάτρικ και καταγράφοντας τις περισσότερες παρουσίες από κάθε άλλον προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Η Μπρέντφορντ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε για πρώτη φορά στο 19ο λεπτό, με τον Καγιόντε να αστοχεί. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ο Λούις-Πότερ αξιοποίησε την ασίστ του Άντονι και με σουτ νίκησε τον Πίκφορντ, ανοίγοντας το σκορ. Στο 25', ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα με προσπάθεια μέσα από την περιοχή, γράφοντας το 2-0.

Η ένταση ανέβηκε στο 38ο λεπτό, όταν ο Ταρκόφσκι έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Γιάρμολιουκ. Αρχικά ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα, ωστόσο, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, η απόφαση άλλαξε και ο αμυντικός της Έβερτον αποβλήθηκε.

Αυτή ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα του Ταρκόφσκι στην Premier League, έπειτα από 351 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Με αριθμητικό μειονέκτημα και δύο γκολ πίσω στο σκορ, η Έβερτον δυσκολεύτηκε να αντιδράσει. Η Μπρέντφορντ διατήρησε τον έλεγχο και στο 69' ο Γιάνελτ, έπειτα από νέα ασίστ του Άντονι, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Καρβάλιο στο 90', ολοκληρώνοντας μια εμφατική νίκη για τους γηπεδούχους.

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καγιόντε, Αγερ, Φαν ντεν Μπεργκ, Λούις-Πότερ (74' Ντιούφ), Γιάρμολιουκ (74' Γένσεν), Γιάνελτ (81' Σανγκαρέ), Ουαταρά (66' Σάντε), Ντάμσγκααρντ (85' Γκάρνερ), Αντονι (81' Καρβάλιο), Γουίλσον.

Εβερτον: Πίκφορντ, Ο'Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Μπρανθγουέιτ, Μικολένκο, Άρμστρονγκ, Γκάρνερ, Ρολ (69' Κιν) Ντιούσμπερι-Χολ (69' Χάκνεϊ), Τζορτζ (46' Γκρίλις), Μπάρι (69' Τζόνσον).