Ο Κέρβιν Αριάγκα στάθηκε άτυχος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, καθώς τραυματίστηκε έπειτα από άτσαλη πτώση στον αγωνιστικό χώρο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα κλείδας, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε την Κυριακή (22/11). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες.

Μία ημέρα μετά την επέμβαση, ο Αριάγκα θέλησε να επικοινωνήσει με τον κόσμο της Ένωσης μέσω των social media, καθησυχάζοντας τους φιλάθλους και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε.

Η ανάρτηση του Αριάγκα:

«Ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου. Το χειρουργείο ήταν επιτυχημένο και τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να αναρρώσω και να επιστρέψω πιο δυνατός. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 28χρονος ποδοσφαιριστής.

Ο Αριάγκα ξεκινά πλέον την περίοδο αποκατάστασής του, με στόχο να αφήσει πίσω τον τραυματισμό και να επιστρέψει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς το συντομότερο δυνατό».