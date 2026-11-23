Πλήγμα για τους Μπρούκλιν Νετς, καθώς ο Νολάν Τραορέ υπέστη θλάση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8-10 εβδομάδες.

Ο νεαρός γκαρντ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας, έχοντας κομβικό ρόλο στο παιχνίδι της, μετρώντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 2,7 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα, με ποσοστό 40,4% από τη γραμμή των 7.25.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τους Νετς (3-12), οι οποίοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση του Γάλλου γκαρντ θα επανεκτιμηθεί σε περίπου 8-10 εβδομάδες, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της αποθεραπείας του.