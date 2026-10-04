Εθνική Ελλάδας: Τι κερδίζει η «γαλανόλευκη» από την παραμονή της στη League A του Nations League

Η Ελλάδα έμεινε... όρθια απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, με το 0-0 να της χαρίζει έναν πολύτιμο βαθμό στην 4η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η ισοπαλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, όπου η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 της Σερβίας. Με αυτόν τον συνδυασμό αποτελεσμάτων, η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε και μαθηματικά ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από την τρίτη θέση.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο +8 από τη Σερβία, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό, ενώ έχουν απομείνει δύο αγωνιστικές και συνολικά έξι διαθέσιμοι βαθμοί. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα του ομίλου.

Τα οφέλη για την Εθνική

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς της εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να υποβιβαστεί απευθείας στη League B του Nations League.

Παράλληλα, η Εθνική συνεχίζει να διεκδικεί μία από τις δύο καλύτερες θέσεις μεταξύ των τρίτων των ομίλων της League A, οι οποίες οδηγούν σε απευθείας παραμονή στην κορυφαία κατηγορία χωρίς την ανάγκη συμμετοχής στα μπαράζ.

Το βλέμμα στρέφεται, όμως, και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Η τελική κατάταξη στο Nations League επηρεάζει τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Η εξασφάλιση της παρουσίας της στην πρώτη τριάδα της League A ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες της Ελλάδας να βρεθεί στο Pot 1.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η «γαλανόλευκη» θα έχει θεωρητικά ευνοϊκότερες συνθήκες στην κλήρωση και έναν καλύτερο δρόμο προς την τελική φάση του EURO 2028.