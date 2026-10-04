Nations League Βαθμολογία: Πρώτη η Ελλάδα με συγκάτοικο την Ολλανδία

Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Παίρνοντας έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στο Group 2 της League A του Nations League. Έτσι, η «γαλανόλευκη» έχει μετά από 4 αναμετρήσεις 8 βαθμούς, παραμένοντας αήττητη.

Μαζί της στην κορυφή του ομίλου είναι η Ολλανδία. Οι «οράνιε» νίκησαν 2-1 τη Σερβία και έφτασαν κι αυτοί στους 8 βαθμούς. Την ώρα που η Γερμανία πήγε στους 5 βαθμούς και είναι τρίτη.

Μετά και την 4η αγωνιστική, οριστικοποιήθηκε και μαθηματικά το γεγονός πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι τελευταία στον όμιλο. Εκεί η Σερβία δεν έχει βαθμό κι έτσι δεν γίνεται να φτάσει την Εθνική μας στις δύο αγωνιστικές που απομένουν.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ολλανδία 8

2.ΕΛΛΑΔΑ 8

3.Γερμανία 5

4.Σερβία 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα

Σερβία – Γερμανία

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία

Γερμανία – Ολλανδία