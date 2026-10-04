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Nations League Βαθμολογία: Πρώτη η Ελλάδα με συγκάτοικο την Ολλανδία

Η ισοπαλία στην Τούμπα ανάμεσα στην Εθνική μας και τη Γερμανία, σε συνδυασμό με τη νίκη των «οράνιε» επί των Σέρβων, φέρνει τη «γαλανόλευκη» οριστικά εκτός άγχους για την τελευταία θέση.

Nations League Βαθμολογία: Πρώτη η Ελλάδα με συγκάτοικο την Ολλανδία
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Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Παίρνοντας έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στο Group 2 της League A του Nations League. Έτσι, η «γαλανόλευκη» έχει μετά από 4 αναμετρήσεις 8 βαθμούς, παραμένοντας αήττητη.

Μαζί της στην κορυφή του ομίλου είναι η Ολλανδία. Οι «οράνιε» νίκησαν 2-1 τη Σερβία και έφτασαν κι αυτοί στους 8 βαθμούς. Την ώρα που η Γερμανία πήγε στους 5 βαθμούς και είναι τρίτη.

Μετά και την 4η αγωνιστική, οριστικοποιήθηκε και μαθηματικά το γεγονός πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι τελευταία στον όμιλο. Εκεί η Σερβία δεν έχει βαθμό κι έτσι δεν γίνεται να φτάσει την Εθνική μας στις δύο αγωνιστικές που απομένουν.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ολλανδία 8

2.ΕΛΛΑΔΑ 8

3.Γερμανία 5

4.Σερβία 0

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Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα

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Ελλάδα – Σερβία

Γερμανία – Ολλανδία

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