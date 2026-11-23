Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 24-25/11, με τη MagentaTV να μεταδίδει ζωντανά και τους 18 αγώνες της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη Κόμο (24/11, 22:00, Magenta Sport 2 & 4K) του Τάσου Δουβίκα. Από το πρόγραμμα του διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η κόντρα Τζόλης-Καρέτσας στο ματς Άρσεναλ-Ντόρτμουντ (24/11, 22:00, Magenta Sport 3 & Start) και η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρόμα (25/11, 22:00, Magenta Sport 2 & 4K). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 24/11 η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί τη Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την PSV Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5). Την Τετάρτη 25/11 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 3 & Start) με νέο προπονητή τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ενώ ξεχωρίζουν και τα ματς Λιλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 5), Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ (22:00, Magenta Sport 6) και Ίντερ-Στουτγκάρδη (22:00, Magenta Sport 7).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show», με τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 και 22:00) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 5η Αγωνιστική)

Τρίτη 24/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Γαλατάσαραϊ-Άστον Βίλα (19:45, Magenta Sport 3)

Μπόντο Γκλιμτ-Λίντσερ (19:45, Magenta Sport 5)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Κόμο-ΑΕΚ» (21:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Κόμο-ΑΕΚ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Άρσεναλ-Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4)

Ρεάλ Μαδρίτης-PSV Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5)

Φέγενορντ-Πόρτο (22:00, Magenta Sport 6)

Λειψία-Λανς (22:00, Magenta Sport 7)

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μπέτις (22:00, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 25/11, 00:05, Magenta Sport 1)

Τετάρτη 25/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα (19:45, Magenta Sport 3)

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ (19:45, Magenta Sport 4)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 5)

Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ (22:00, Magenta Sport 6)

Ίντερ-Στουτγκάρδη (22:00, Magenta Sport 7)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ (22:00, Magenta Sport 8)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενέρμπαχτσε (22:00, Magenta Sport 9)