Δεν έχει τέλος η κακοδαιμονία στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον σοβαρό όπως όλα δείχνουν τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει να αντιμετωπίσει τους τραυματισμούς και των Ντε Φράι και Σαλάχ Εντίν.

Όπως είναι φυσιολογικό στο "στρατόπεδο" του Παναθηναϊκού επικρατεί... συναγερμός, μιας και σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε.

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ντε Φράι ο καρπός του έχει πρηστεί πολύ έντονα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στη μέρα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Επιπλέον, στο Υγεία βρίσκεται ο Σαλάχ Εντίν προκειμένου να ελεγχθεί για λοίμωξη του αναπνευστικού διότι είχε έντονο βήχα και ήταν εμπύρετος την περασμένη εβδομάδα.