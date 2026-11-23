Απόλυτα απογοητευμένος ήταν ο Ρόι Κιν αμέσως μετά την νέα συντριβή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λίβερπουλ και δεν το έκρυψε.

Οι κόκκινοι «διάβολοι» στο ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο «τιμόνι» της ομάδας ηττήθηκαν με 4-0 από τη Λίβερπουλ και ο Κιν δε χαρίστηκε σε κανέναν. Ούτε καν στον Γκάρι Νέβιλ.

«Αυτή η ομάδα, πριν από δύο χρόνια, τερμάτισε στη 15η θέση. Κατηγορούμε το διοικητικό συμβούλιο, τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές. Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη; Η Λίβερπουλ θα έπρεπε πιθανότατα να είχε πετύχει οκτώ γκολ —ίσως και εννέα—, αν αναλογιστεί κανείς τις απίστευτες ευκαιρίες που δημιούργησε. Κι όμως, βγαίνουν όλοι από το γήπεδο και λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Μου έρχεται να βρίσω με αυτά που ακούω. Η Γιουνάιτεντ ήταν, κατά τη γνώμη μου, απελπιστικά κακή. Απλά απαράδεκτη», τόνισε.

Στη συνέχεια, τα έβαλε και με τον Γκάρι Νέβιλ, επίσης πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Ο Νέβιλ είναι ικανοποιημένος με το 4-0; Θέλετε να μου πείτε ότι θα μπορούσαν να είχαν τα πάει καλύτερα; Το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο" όταν παίζεις με 10 παίκτες; Έχει τύχει ποτέ ομάδα να πάρει αποτέλεσμα παίζοντας με 10 παίκτες; Γίνεται! Άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί για τον σύλλογο λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Απίστευτο! Οι φίλαθλοι χειροκροτούν. Τι χειροκροτούν; Μια εμφάνιση για κλάματα», πρόσθεσε.