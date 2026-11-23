Δέκα νίκες σε έντεκα ματς. Ας πουν κι ένα ευχαριστώ που ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι υπέρ του Τετέι και την αποβολή του Ορτέγκα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα κι εκεί. Ακούσατε, όμως, κανέναν να κλαίγεται; Όχι. Ο Παναθηναϊκός και συνολικά οι Παναθηναϊκοί, ασχολήθηκαν με την κακή απόδοση της ομάδας τους. Άλλωστε τα βουνά είναι συνηθισμένα στα χιόνια.

Κάποιοι… λόφοι, όμως, αισθάνονται άσχημα μόλις πιάσουν τα κρύα. Στην προκειμένη περίπτωση τους «πάγωσε» ο Παναθηναϊκός. Περιμένουν σε κάθε αγωνιστική το στραβοπάτημα. Ευελπιστούν πως θα σταματήσει η πορεία του. Χωρίς να τους κάνει τη χάρη…

Κόντρα στον ΟΦΗ, για πολλοστή φορά τους χάλασε το κέφι. Πέναλτι οι Κρητικοί, δεν το έκαναν γκολ. Ξεκάθαρη ανωτερότητα στο δεύτερο μέρος μετά το σοκ με Αντίνο. 2-0 και τέλος η ιστορία, πάμε για την επόμενη.

Πάλεψαν τα παιδιά. «Λυσσασμένα». Κανείς δεν θα τους κακολογήσει γι’ αυτό. Ήταν ωραίες εικόνες ο Αθανασίου να πανηγυρίζει τάκλιν του Πούγγουρα λες και πήρε τίτλο. Ο Κόντης παρέταξε την ομάδα του… με το μαχαίρι στα δόντια. Καλά έκανε φυσικά.

Ο Νους είχε πολλούς λόγους να παίξει ακόμη πιο σκληρά απ’ όσο συνηθίζει. Ο Παπαπέτρου ανέχτηκε το σκληρό του παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό. Είναι αστείο πως αυτός ο παίκτης πήρε μία κάρτα κι αυτή για διαμαρτυρία. Όταν σε απλές απομακρύνσεις της μπάλας, έσπρωχνε τον Ντε Φράι με κίνδυνο να τραυματιστεί. Ο διαιτητής τα έβλεπε. Απλές παρατηρήσεις. Όχι κάρτα.

Και σε αυτό το ματς, βρήκαν το θράσος να φωνάζουν για μια φάση που μόνοι τους παραδέχονται πως δεν υπάρχει καλό πλάνο. Άρα από που βγήκαν τα συμπεράσματα πως είναι αποβολή; Από που προκύπτει πως ο Ταμπόρδα χτύπησε τον αντίπαλό του στο κεφάλι; Γιατί σε λίγο θα τον κάνουν κι αυτόν… πυγμάχο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και δεν κοιτάει πίσω του. Αν το κάνει, απλά θα χάσει χρόνο. Οι υπόλοιποι ας φροντίσουν να μείνουν στο κυνήγι του. Γιατί μέχρι τώρα το μόνο που έχουν κατορθώσει, είναι να… τρώνε τη σκόνη του, ενώ είναι ομάδα με νέο προπονητή, το ρόστερ αλλαγμένο σε τεράστιο βαθμό και συνολική διαφοροποίηση φιλοσοφίας.

Μέσα σε όλα, σοβαρός τραυματισμός Ουναΐ, ο Ίνγκασον χάνει τη σεζόν, ο Παντελίδης σχεδόν όλη τη σεζόν. Και ήρθε και ο Αντίνο που ήταν από τους κορυφαίους μέχρι τώρα. Είναι τέτοιο το ρόστερ όμως, που αντέχει. Και είναι τέτοια και η σιγουριά, που θα φέρει τις σωστές κινήσεις τον Γενάρη για να μη χαθεί καθόλου έδαφος σε επίπεδο δυναμικής ομάδας.

Εκεί είναι το πρόβλημα. Ψάχνουν αδυναμία και δεν τη βρίσκουν. Έτσι, από το «ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο», περάσαμε σε θεωρίες συνομωσίας και κλάψα μέχρι για ευθύνη του Παναθηναϊκού και για την κλιματική αλλαγή.

Η αλήθεια στο γήπεδο. Κόντρα στην γκίνια, κόντρα σε όλα και σε όλους. Τους έγινε συνήθεια η αδικία των «πράσινων» και τώρα τους μοιάζει με άδικο να υπάρχει ισορροπία. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.

Υ.Γ. Όταν κοιτάτε τον Παναθηναϊκό, μην τον κρίνετε σαν να κοιτιέστε στον καθρέφτη…

Υ.Γ.1: Ουναΐ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα, πολλούς μήνες εκτός. Αντίνο ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό, άτυχος κι αυτός. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο…

Υ.Γ.2: Κάτι άλλο εννοεί ο Γιάγκουσιτς στη φωτογραφία, αλλά είναι τόσο ταιριαστή.