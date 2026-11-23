Δραματικό φινάλε είχαν οι δύο αναμετρήσεις του ΝΒΑ, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Ντένβερ Νάγκετς να πανηγυρίζουν σημαντικές νίκες. Οι «Πολεμιστές» επικράτησαν 88-87 των Μπόστον Σέλτικς, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε διαδοχικών ηττών τους, παρά την απουσία του Στεφ Κάρι.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στην τελευταία επίθεση, με τον Τζέισον Τέιτουμ να αστοχεί στο καθοριστικό σουτ και τη Βοστώνη να γνωρίζει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι με 18 πόντους, ενώ για τους Σέλτικς ξεχώρισε ο Τέιτουμ με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στο Σικάγο, οι Ντένβερ Νάγκετς χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση των Μπουλς 151-145. Οι φιλοξενούμενοι είχαν φτάσει ακόμη και στο +15, όμως οι γηπεδούχοι επέστρεψαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Τζος Γκίντι, που πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους, έστειλαν την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο (131-131).

Εκεί, το Ντένβερ ανέκτησε τον έλεγχο και με επιμέρους σκορ 20-14 έφτασε στη νίκη, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, καταγράφοντας triple-double, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Γκίντι, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 22 ασίστ, πετυχαίνοντας επίσης triple-double.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ατλάντα Χοκς - Ντιτρόιτ Πίστονς 107-97

Μαϊάμι Χιτ - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-113

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ορλάντο Μάτζικ 116-96

Γιούτα Τζαζ - Ντάλας Μάβερικς 114-116

Σικάγο Μπουλς - Ντένβερ Νάγκετς 145-151 (παρ.)

Νιου Γιορκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 113-106

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μπόστον Σέλτικς 88-87