Με τον καλύτερο τρόπο συνδύασε η Ατλέτικο Μαδρίτης την εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Χετάφε, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 3-0, σε ένα παιχνίδι που είχε ιστορική σημασία για τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος συμπληρώνει 15 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των «ροχιμπλάνκος», έφτασε τις 345 νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να κατακτήσει μια ξεχωριστή κορυφή. Συγκεκριμένα, έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της La Liga.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα στην προπονητική διαδρομή του «Τσόλο», ο οποίος αποτελεί ήδη τον μακροβιότερο προπονητή στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ πλέον κατέχει και την κορυφαία επίδοση σε νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Για να φτάσει σε αυτό το ιστορικό ορόσημο, ο Σιμεόνε χρειάστηκε 567 αγώνες, αφήνοντας πίσω του τον Λουίς Αραγονιές. Ο θρυλικός προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε καταγράψει 344 νίκες σε 756 αναμετρήσεις στη La Liga, επίδοση που παρέμενε στην κορυφή μέχρι την επίτευξη του νέου ρεκόρ από τον Αργεντινό τεχνικό.

Έτσι, ο Ντιέγκο Σιμεόνε πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική διάκριση στο ενεργητικό του, γράφοντας το όνομά του με ξεχωριστό τρόπο στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.