Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Άρη, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Αστέρας βρίσκεται στη 11η θέση της βαθμολογίας με επτά βαθμούς και χρειάζεται άμεσα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας. Οι Αρκάδες δεν έχουν καταφέρει να βρουν σταθερότητα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τα αποτελέσματά τους να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ταξιδεύει στην Αρκαδία με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας επικρατήσει με 3-0 του Παναιτωλικού στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην 5η θέση με 19 βαθμούς και γνωρίζουν πως ένα ακόμη τρίποντο μπορεί να τους φέρει ακόμη πιο κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Γκονσάλο Φέιο δεν έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο. Αντίθετα, ο Μπρόρσον επιστρέφει στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο Άρης θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του ανωτερότητα και να εκμεταλλευτεί την πίεση που υπάρχει στην πλευρά των γηπεδούχων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης. Ο Άρης θα παραταχθεί χωρίς τους Ούρος Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία, Οτμάν Μπουσαΐντ και Ματάρ Τιάμ, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας και αποτελεί μία επιπλέον λύση για τη μεσαία γραμμή.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 League.