Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, παίρνοντας τη νίκη με 123-113, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε εξαιτίας τενοντίτιδας.

Η ομάδα του Μαϊάμι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο δωδεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 36-24. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, επικρατώντας με 31-28 και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 15 πόντων (67-52).

Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ, με το επιμέρους 28-28 να διατηρεί τη διαφορά στα ίδια επίπεδα. Έτσι, οι Χιτ μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 95-80, έχοντας αποκτήσει πλέον σημαντικό πλεονέκτημα για την κατάκτηση της νίκης.

Στην τελευταία περίοδο η Οκλαχόμα επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, σημειώνοντας 33 πόντους έναντι 28 του Μαϊάμι. Η προσπάθεια των φιλοξενούμενων, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης, με τους Χιτ να διατηρούν τον έλεγχο και να φτάνουν στο τελικό 123-113.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαϊάμι ανέβασε το ρεκόρ του στο 10-6, ενώ οι Θάντερ γνώρισαν την ήττα και υποχώρησαν στο 10-7.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, καταγράφοντας triple-double. Από την πλευρά της Οκλαχόμα, ο Μπένετ Στιρτζ ήταν εκείνος που ξεχώρισε, έχοντας απολογισμό 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.