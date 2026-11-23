Απίστευτα περιστατικά σημειώθηκαν στην αναμέτρηση της Ντινάμο Βουκουρεστίου με την Πετρολούλ Πλοέστι για το πρωτάθλημα της Ρουμανίας, όταν οπαδοί των γηπεδούχων κατέστρεψαν την οθόνη του VAR, επιχειρώντας να αποτρέψουν την εξέταση μιας φάσης που μπορούσε να οδηγήσει σε πέναλτι εις βάρος της ομάδας τους.

Στο 36ο λεπτό, ο διαιτητής Γκαμπριέλ Μιχουλέα κλήθηκε να εξετάσει πιθανή παράβαση του Ντέιβιντ Ιριμία πάνω στον Ροντρίγκο Μάρτινς. Ωστόσο, φίλοι της Ντινάμο έσπασαν την οθόνη, τραβώντας τα καλώδια και προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να διακοπεί για περισσότερα από δέκα λεπτά.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Πετρολούλ. Ο Νταν Νλουντούλου ευστόχησε από την άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Η ήττα έβαλε τέλος στο εντός έδρας αήττητο της Ντινάμο στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ, σύμφωνα με το «Digi Sport», ο σύλλογος κινδυνεύει με αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και με ήττα στα χαρτιά με 3-0, εξαιτίας της συμπεριφοράς των οπαδών του.