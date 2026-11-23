Καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ο Έρικ Σπόελστρα, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός αναμέτρησης την τελευταία στιγμή, εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό, με τον προπονητή του Μαϊάμι να τονίζει πως η απόφαση να μην αγωνιστεί ήταν η ενδεδειγμένη.

«Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον τραυματισμό του. Παραλίγο να αγωνιστεί απόψε. Θεωρώ ότι ήταν η σωστή απόφαση από όλους, το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο τον Γιάννη. Ακολούθησε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας για να μπορέσει να παίξει, αλλά πιστεύω πως ήταν η σωστή κίνηση. Έχουμε μερικές μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι μας. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν αυτές οι δύο μέρες, αλλά είμαι αισιόδοξος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σπόελστρα.

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έχασε ο Αντετοκούνμπο τη φετινή σεζόν, με την επιστροφή του να συγκεντρώνει πιθανότητες ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο 31χρονος άσος μετράει μέχρι στιγμής 28,2 πόντους, 12,6 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο, σε 15 συμμετοχές στο NBA.