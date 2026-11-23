Αντετοκούνμπο: Καθησυχαστικός ο Σπόελστρα για τον τραυματισμό του - Οι ατάκες του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός από την αναμέτρηση με τους Θάντερ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, με τον προπονητή των Χιτ να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επιστροφή του.
Καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ο Έρικ Σπόελστρα, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός αναμέτρησης την τελευταία στιγμή, εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό, με τον προπονητή του Μαϊάμι να τονίζει πως η απόφαση να μην αγωνιστεί ήταν η ενδεδειγμένη.
«Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον τραυματισμό του. Παραλίγο να αγωνιστεί απόψε. Θεωρώ ότι ήταν η σωστή απόφαση από όλους, το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο τον Γιάννη. Ακολούθησε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας για να μπορέσει να παίξει, αλλά πιστεύω πως ήταν η σωστή κίνηση. Έχουμε μερικές μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι μας. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν αυτές οι δύο μέρες, αλλά είμαι αισιόδοξος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σπόελστρα.
Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έχασε ο Αντετοκούνμπο τη φετινή σεζόν, με την επιστροφή του να συγκεντρώνει πιθανότητες ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.
Ο 31χρονος άσος μετράει μέχρι στιγμής 28,2 πόντους, 12,6 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο, σε 15 συμμετοχές στο NBA.