Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του συμμετείχαν σε ξεχωριστή πρωτοβουλία του Miami Diaper Bank στη Φλόριντα, στηρίζοντας οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο «Greek Freak» και η σύζυγός του, Μαράια, συνεχίζουν και στο Μαϊάμι το φιλανθρωπικό έργο που είχαν αναπτύξει κατά την παρουσία τους στο Μιλγουόκι, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση και κατά τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς, εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, παρά την αλλαγή πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Greek Freak και η Μαράια έδωσαν το «παρών» σε μια ιδιαίτερη φιλανθρωπική πρωτοβουλία του Miami Diaper Bank, στο Hialeah της Φλόριντα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διάθεσή τους να στηρίζουν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.