Στις 14:45 η πρωτοπόρος Μαρκό θα αντιμετωπίσει τον Πύργο στο Δημοτικό Στάδιο της πρωτεύουσας της Ηλείας, με μοναδικό στόχο το «τρίποντο», ούτως ώστε να διατηρήσει την απόσταση των εννέα βαθμών από την ΑΕΛ, η οποία ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Αντίθετα, ο Πύργος «καίγεται» για τη νίκη και τους βαθμούς, μια και εμφανίζεται στην 14η θέση με 9 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον Ολυμπιακό Β’ και 5 από την ουραγό Ζάκυνθο.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 15:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο ματς της αγωνιστικής. Συγκεκριμένα, στο γήπεδο της Καλαμαριάς ο ΠΑΟΚ Β’ υποδέχεται τη Νίκη Βόλου. Η ομάδα της Μαγνησίας θέλει να συνεχίσει με τη νίκη, ούτως ώστε να «πιάσει» στη δεύτερη θέση την ΑΕΛ. Από την άλλη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει βαθμό ή βαθμούς για να κάνει ακόμα ένα βήμα πιο μακριά από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

14:45 Πύργος-Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:00 ΠΑΟΚ Β-Νίκη Βόλου (YouTube SL2)

Η βαθμολογία της Superbet League 2