Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-0 στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στις 9 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρέμεινε στην κορυφή με +4 από τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Πλέον στρέφει το βλέμμα του στο απαιτητικό ταξίδι στη Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας με προπόνηση, με τον Νίστρουπ να χωρίζει τους ποδοσφαιριστές σε δύο γκρούπ.

Το πρόγραμμα της προπόνησης

Σε δύο γκρουπ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (23/11) η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καλαφάτης», μία ημέρα μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στον ΟΦΗ.

Οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στην αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και τελειώματα φάσεων.