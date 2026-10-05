Μαυροπάνος: «Όλοι δίνουν τα πάντα για την ομάδα - Ζήτησα συγγνώμη για την αντίδρασή μου στην αλλαγή»

Η Ελλάδα πήρε σπουδαίο βαθμό κόντρα στη Γερμανία μετά το 0-0 για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League.

Ένας εκ των κορυφαίων της «γαλανόλευκης», ο Ντίνος Μαυροπάνος μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στον Alpha τόνισε μεταξύ άλλων ότι όλοι δίνουν τα πάντα για την ομάδα, ενώ είπε ότι ζήτησε συγνώμη για την αντίδρασή του στην αλλαγή που έγινε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαυροπάνος

Για την εικόνα της Εθνικής: «Στο πρώτο μέρος δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας, όπως το είχαμε σχεδιάσει. Κάναμε σωστή διαχείριση αμυντικά και κρατήσαμε το μηδέν. Πήγαμε στο ημίχρονο για να πάρουμε νέες οδηγίες. Καταφέραμε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα και δείξαμε τεράστια θέληση και προσπάθεια».

Για το περιστατικό στην αλλαγή του: «Πήγα κατευθείαν στο επιτελείο και ζήτησα συγγνώμη. Υπερέβαλα. Ήθελα να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις κάποιες φορές. Δίνουμε τα πάντα για την ομάδα. Ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δίνει τα πάντα και όλοι μας δίνουμε τα πάντα για το εθνόσημο».

Για τους στόχους της Εθνικής: «Φαίνεται ότι αξίζουμε. Η εικόνα μας ήταν τρομερή σε όλη τη διάρκεια του Nations League. Θέλουμε να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα. Μπορούμε να κοιτάμε ακόμη και τα προημιτελικά».