Nations League: Η Ολλανδία «λύγισε» τη Σερβία, στα προημιτελικά η Πορτογαλία - Τα αποτελέσματα
Η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας, φτάνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου, ενώ η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας με ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα της ημέρας για το Nations League.
Η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας εντός έδρας και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου της League A του Nations League, σε ισοβαθμία με την Ελλάδα. Η ομάδα του Τσάβι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Το 1-0 ήρθε στο 35', όταν ο Κοπμάινερς εκτέλεσε απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Σερβία αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 39', μετά από σέντρα του Τέρζιτς από τα αριστερά, ο Τσβέτκοβιτς πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Βερμπρούγκεν για το 1-1. Ο Ζίρκζε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Φαν Μπόμελ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1 στο 71ο λεπτό, χαρίζοντας στους «οράνιε» τη νίκη.
Η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας με γκολ των Κανσέλο και Γκονσάλο Ράμος, ανατρέποντας το προβάδισμα που είχε δώσει στους Νορβηγούς ο Αγέρ. Η Δανία νίκησε 1-0 την Ουαλία με πέναλτι του Χόιλουντ, ενώ Ιρλανδία και Ισραήλ έμειναν στο 1-1 με σκόρερ τους Πάροτ και Πέρετζ.
Στο Κόσοβο - Αυστρία, ο Ασλάνι έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά ο Λανγκ ισοφάρισε για το τελικό 1-1. Στη League D, Αζερμπαϊτζάν και Μάλτα επικράτησαν με 1-0 της Λιθουανίας και της Ανδόρας αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
LEAGUE A
- 2ος όμιλος: Ελλάδα - Γερμανία 0-0
- 2ος όμιλος: Ολλανδία - Σερβία 2-1
- 4ος όμιλος: Πορτογαλία - Νορβηγία 2-1
- 4ος όμιλος: Ουαλία - Δανία 0-1
LEAGUE B
- 3ος όμιλος: Κόσοβο - Αυστρία 1-1
- 3ος όμιλος: Ιρλανδία - Ισραήλ 1-1
LEAGUE D
- 1ος όμιλος: Μάλτα - Ανδόρρα 1-0
- 2ος όμιλος: Αζερμπαϊτζάν - Λιθουανία 1-0