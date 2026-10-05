Nations League: Η Ολλανδία «λύγισε» τη Σερβία, στα προημιτελικά η Πορτογαλία - Τα αποτελέσματα

Η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας εντός έδρας και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου της League A του Nations League, σε ισοβαθμία με την Ελλάδα. Η ομάδα του Τσάβι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Το 1-0 ήρθε στο 35', όταν ο Κοπμάινερς εκτέλεσε απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σερβία αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 39', μετά από σέντρα του Τέρζιτς από τα αριστερά, ο Τσβέτκοβιτς πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Βερμπρούγκεν για το 1-1. Ο Ζίρκζε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Φαν Μπόμελ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1 στο 71ο λεπτό, χαρίζοντας στους «οράνιε» τη νίκη.

Η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας με γκολ των Κανσέλο και Γκονσάλο Ράμος, ανατρέποντας το προβάδισμα που είχε δώσει στους Νορβηγούς ο Αγέρ. Η Δανία νίκησε 1-0 την Ουαλία με πέναλτι του Χόιλουντ, ενώ Ιρλανδία και Ισραήλ έμειναν στο 1-1 με σκόρερ τους Πάροτ και Πέρετζ.

Στο Κόσοβο - Αυστρία, ο Ασλάνι έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά ο Λανγκ ισοφάρισε για το τελικό 1-1. Στη League D, Αζερμπαϊτζάν και Μάλτα επικράτησαν με 1-0 της Λιθουανίας και της Ανδόρας αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

2ος όμιλος: Ελλάδα - Γερμανία 0-0

2ος όμιλος: Ολλανδία - Σερβία 2-1

4ος όμιλος: Πορτογαλία - Νορβηγία 2-1

4ος όμιλος: Ουαλία - Δανία 0-1

LEAGUE B

3ος όμιλος: Κόσοβο - Αυστρία 1-1

3ος όμιλος: Ιρλανδία - Ισραήλ 1-1

LEAGUE D