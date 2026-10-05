Κουλιεράκης: «Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Nations League»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στάθηκε στη μαχητικότητα που έδειξε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία, τονίζοντας πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να κοιτάζει ψηλά και να διεκδικήσει την παρουσία του στην οκτάδα του Nations League.

Οι δηλώσεις του Κουλιεράκη:

«Είναι η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια ματς στο Nations League αλλά είμαι χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας στα 4 παιχνίδια που δώσαμε. Ήταν απίστευτη η μαχητικότητα από όλα τα παιδιά, δείξαμε μια νέα εικόνα μέσα στο γήπεδο, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες, να δίνουμε την ψυχή μας, η μαχητικότητα, οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.

Μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά, κάναμε πολύ σημαντικό βήμα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου και είναι άλλη μια νίκη για να μπούμε στην οχτάδα οπότε γιατί όχι. Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις 8 καλύτερες ομάδες του Nations League, της Ευρώπης θα πω εγώ οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο καλύτερη κατάσταση μπορούμε για να διεκδικήσουμε την πρώτη δυάδα και να προκριθούμε στους 8.

Όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο, δεν γίνεται αλλιώς, είναι μέρος της δουλειάς. Τα αποτελέσματα έρχονται και έτσι, δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες, είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, να αμυνθείς. Πήραμε τον βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε».