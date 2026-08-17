Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase οι Άρης, Βόλος και ΑΕΛ

Θέση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισαν Άρης, Βόλος και ΑΕΛ. 

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase οι Άρης, Βόλος και ΑΕΛ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τρία πρώτα «εισιτήρια» για την επόμενη φάση του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου βρήκαν την Δευτέρα (17/08) τους… κατόχους τους. Η πρώτη ομάδα, χρονικά, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ήταν η ΑΕΛ, η οποία επιβλήθηκε 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».

Λίγη ώρα αργότερα, τον… δρόμο για την… κανονική διάρκεια του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης, ο οποίος επιβλήθηκε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ η δράση της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με το «διπλό» 3-1 του Βόλου κόντρα στον Ηρακλή στις Σέρρες.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Τρίτη 18 Αυγούστου

  • 19:00 (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου): Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος
  • 21:00 (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς): Λεβαδειακός - Asteras AKTOR (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

  • 17:00 («Παντελής Μαγουλάς»): Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
  • 17:00 («Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή): Ζάκυνθος - Κηφισιά
  • 17:00 (ΔΑΚ Χρυσούπολης): Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
  • 17:15 (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας): Καλαμάτα - Παναιτωλικός (ΣΚΑΪ)
  • 19:00 (Δημοτικό Στάδιο Σερρών): Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

  • 17:30 (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης): Ελλάς Σύρου - Μαρκό
COMMENTS
LATEST NEWS
00:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Τα highlights από την πρόκριση των Θεσσαλών στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

23:59 NBA

NBA: «Η έρευνα γύρω από τους Κλίπερς και τον Λέοναρντ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη»

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Παυλίδης: Χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά με τη Μπενφίκα (vids)

23:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ετοιμάζει νέο «χτύπημα» με Γκονζάλες - Συμφωνία με Τσίβας

23:27 CHAMPIONS LEAGUE

Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ - Μέσα ο Αριάγκα, έξω ο Σαχαμπό

23:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase οι Άρης, Βόλος και ΑΕΛ

23:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ασίστ του Παυλίδη στον Ράφα Σίλβα για το 2-0 της Μπενφίκα κόντρα στην Κάζα Πία (vid)

22:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FairSquare: «Δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής ο Ινφαντίνο»

22:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο πιο έτοιμος Βόλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ηρακλή και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου

22:53 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε Ελίασον η Ιντερνασιονάλ

22:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Λάθος του Καρακασίδη, 3-1 ο Βόλος με τον Τζόκα (vid)

22:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει στην Ίπσουιτς ο Ενσίσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας