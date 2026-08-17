Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase οι Άρης, Βόλος και ΑΕΛ
Θέση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισαν Άρης, Βόλος και ΑΕΛ.
Τα τρία πρώτα «εισιτήρια» για την επόμενη φάση του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου βρήκαν την Δευτέρα (17/08) τους… κατόχους τους. Η πρώτη ομάδα, χρονικά, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ήταν η ΑΕΛ, η οποία επιβλήθηκε 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».
Λίγη ώρα αργότερα, τον… δρόμο για την… κανονική διάρκεια του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης, ο οποίος επιβλήθηκε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ η δράση της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με το «διπλό» 3-1 του Βόλου κόντρα στον Ηρακλή στις Σέρρες.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Τρίτη 18 Αυγούστου
- 19:00 (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου): Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος
- 21:00 (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς): Λεβαδειακός - Asteras AKTOR (ΣΚΑΪ)
Τετάρτη 19 Αυγούστου
- 17:00 («Παντελής Μαγουλάς»): Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
- 17:00 («Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή): Ζάκυνθος - Κηφισιά
- 17:00 (ΔΑΚ Χρυσούπολης): Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
- 17:15 (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας): Καλαμάτα - Παναιτωλικός (ΣΚΑΪ)
- 19:00 (Δημοτικό Στάδιο Σερρών): Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Δευτέρα 24 Αυγούστου
- 17:30 (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης): Ελλάς Σύρου - Μαρκό