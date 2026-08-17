Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase οι Άρης, Βόλος και ΑΕΛ

Τα τρία πρώτα «εισιτήρια» για την επόμενη φάση του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου βρήκαν την Δευτέρα (17/08) τους… κατόχους τους. Η πρώτη ομάδα, χρονικά, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ήταν η ΑΕΛ, η οποία επιβλήθηκε 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».

Λίγη ώρα αργότερα, τον… δρόμο για την… κανονική διάρκεια του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης, ο οποίος επιβλήθηκε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ η δράση της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με το «διπλό» 3-1 του Βόλου κόντρα στον Ηρακλή στις Σέρρες.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου): Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος

21:00 (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς): Λεβαδειακός - Asteras AKTOR (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 («Παντελής Μαγουλάς»): Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 («Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή): Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 (ΔΑΚ Χρυσούπολης): Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας): Καλαμάτα - Παναιτωλικός (ΣΚΑΪ)

19:00 (Δημοτικό Στάδιο Σερρών): Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου