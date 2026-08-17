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Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Σούζα… στο Ελ Πάσο και πρόκριση

Θέση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε η ΑΕΛ μετά το «διπλό» 3-1 κόντρα στην Athens Kallithea. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Σούζα… στο Ελ Πάσο και πρόκριση
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Δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση πανηγύρισε η «Βασίλισσα του Κάμπου», αφού θα δώσει κανονικά το «παρών» στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το «συγκρότημα» του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, μετά την πρόκριση σε βάρος των Τρικάλων, πήρε το «εισιτήριο» και από τον 2ο προκριματικό γύρο, ύστερα από τη νίκη της 3-1 επί της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».

Αντίθετα, η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις της στη νέα αγωνιστική περίοδο με τον εντός έδρας αποκλεισμό. Πάντως, οι γηπεδούχοι είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και κυρίως για το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ η ΑΕΛ στην εκπνοή του πρώτου μέρους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλούς ήταν ο Κώστας Παπαγεωργίου, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, την πρώτη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 45’ και το δεύτερο στο 53’ σε μία υποδειγματική αντεπίθεση της ΑΕΛ. Ωστόσο, η φάση του πέναλτι της «Βασίλισσας του Κάμπου» σήκωσε έντονες αντιδράσεις για τους γηπεδούχους.

Οι «γαλάζιοι» προσπάθησαν να μπουν και πάλι στη διεκδίκηση του αγώνα στο 86’ με τη μείωση του σκορ (2-1) από τον Μιχάλη Μανιά, αλλά στις καθυστερήσεις ο Χρήστος Αλμπάνης με πλασέ στην κόντρα έγραψε το τελικό 3-1.

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